В Новосибирске загорелся гаражный кооператив в Октябрьском районе

Гараж потушили за 16 минут.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сотрудники МЧС Новосибирска потушили огонь в гаражном кооперативе. Пожар случился во вторник, 16 мая, по улице Федосеева/4.
— Спасатели потушили огонь за 16 минут. Они успели предотвратить распространение пожара в другие боксы гаражного кооператива. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратов, — сообщили в ведомстве.
Внутри гаража были 4 машины, которые повредил огонь. Среди людей пострадавших нет.
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