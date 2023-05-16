В Новосибирске загорелся гаражный кооператив в Октябрьском районе

Гараж потушили за 16 минут. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сотрудники МЧС Новосибирска потушили огонь в гаражном кооперативе. Пожар случился во вторник, 16 мая, по улице Федосеева/4.

— Спасатели потушили огонь за 16 минут. Они успели предотвратить распространение пожара в другие боксы гаражного кооператива. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратов, — сообщили в ведомстве.

Внутри гаража были 4 машины, которые повредил огонь. Среди людей пострадавших нет.

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