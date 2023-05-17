«Поехала на авто, а сказала – на поезде»: в Новосибирске судят экс-бухгалтера СИЗО за мошенничество с льготными билетами в Питер

Замбухгалтера признала вину в завышении стоимости билетов.
Фото: Тимур ХАНОВ.
Бывшая замбухгалтера СИЗО в Новосибирске попала в суд за попытку мошенничества с льготными билетами в Питер. 16 мая дело начали рассматривать в Дзержинском районном суде.
По данным прокуратуры, 47-летняя сотрудница поехала в отпуск, по возвращении предоставила подложные справки о покупке билетов на поезд «Новосибирск –Санкт-Петербург» в две стороны, а также «Красногородск- Санкт-Петербург».
Женщина получила компенсацию на 26,8 тысяч рублей больше за счет завышенного тарифа. Однако ревизия выявила признаки преступления:
- Подсудимая ездила на авто в отпуск, получила компенсацию за билеты на поезд с необоснованно повышенным тарифом. Заместителя бухгалтера уволили, следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Женщина полностью признала вину и полностью возместила ущерб, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.
Данный факт был выявлен в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности сотрудниками УСБ ФСИН России во взаимодействии с сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.
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