«Поехала на авто, а сказала – на поезде»: в Новосибирске судят экс-бухгалтера СИЗО за мошенничество с льготными билетами в Питер

Замбухгалтера признала вину в завышении стоимости билетов. Фото: Тимур ХАНОВ.

Бывшая замбухгалтера СИЗО в Новосибирске попала в суд за попытку мошенничества с льготными билетами в Питер. 16 мая дело начали рассматривать в Дзержинском районном суде.

По данным прокуратуры, 47-летняя сотрудница поехала в отпуск, по возвращении предоставила подложные справки о покупке билетов на поезд «Новосибирск –Санкт-Петербург» в две стороны, а также «Красногородск- Санкт-Петербург».

Женщина получила компенсацию на 26,8 тысяч рублей больше за счет завышенного тарифа. Однако ревизия выявила признаки преступления:

- Подсудимая ездила на авто в отпуск, получила компенсацию за билеты на поезд с необоснованно повышенным тарифом. Заместителя бухгалтера уволили, следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Женщина полностью признала вину и полностью возместила ущерб, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Данный факт был выявлен в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности сотрудниками УСБ ФСИН России во взаимодействии с сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber