«Он просто огромный!»: в Новосибирске бобер вышел к людям и поставил в тупик дворовую собаку

К жителям поселка Геологов в Советском районе Новосибирска пожаловал необычный гость. Фото: предоставлено Антоном Валерьевичем

К жителям поселка Геологов в Советском районе Новосибирска пожаловал необычный гость. Вечером в понедельник, 15 мая, около одной из многоэтажек люди заметили…бобра.

Он спокойно сидел на асфальте и играл в гляделки с дворовой собакой, пока та наматывала вокруг него круги, и с интересом обнюхивала, пытаясь понять, что за диковинный зверь попал в ее поле зрения.

— Бобер очень крупный, может быть, забрел к нам откуда-то из Ботанического сада. Мы вчера еще звонили в разные инстанции, но никто из зоозащитников не откликнулся, к сожалению. Так что, куда он ушел дальше, мы не знаем, — рассказал КП-Новосибирск местный житель, заснявший бобра на видео.

Дальнейшая судьба грызуна так и осталась неизвестной.

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