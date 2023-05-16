Новосибирские достопримечательности в сфере науки стали доступны на новом туристическом маршруте

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Фото: Правительство НСО

Алмазы, метеориты, интерактивный глобус, ДНК банана, доместицированные лисицы и центр управления полетом электронов привлекут туристов на маршрут «Путешествие в науку. Новосибирск». Широкая линейка туристических предложений разработана Правительством Новосибирской области во взаимодействии с туроператорами и научными организациями, работающими в Новосибирском Академгородке.

Как подчеркнула заместитель Губернатора, Новосибирская область стала одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия Науки и Технологий в России.

— В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок — уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил Президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, — донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы. Этому способствует и реализации национального проекта «Наука и университеты», только в этом году наши научные организации получат более 2 млрд рублей на оснащение приборной базы, — отметила замгубернатора НСО Ирина Мануйлова.

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых.

Познакомиться с туристическими возможностями Новосибирской области и выбрать тур можно на специальном портале trip2sib. Ru. Консультации по турам окажут специалисты областного Туристско-информационного центра.

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