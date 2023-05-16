В Новосибирске на улице Прибрежная сгорело два дома и гараж с машинами

В Первомайском районе Новосибирска случился крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Первомайском районе Новосибирска случился крупный пожар. ЧП произошло днем во вторник, 16 мая. На месте работали сотрудники МЧС.

Тушили пожар около часа. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В 13:04 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что на двух участках на улице Прибрежная горят частные дома и постройки. К моменту прибытия пожарных пламя могло перекинуться на соседние постройки, — сообщили в областном МЧС.

Огонь уничтожил два частных дома, надворные постройки, гараж и две машины. Фото: ГУ МЧС по НСО

Хозяева домов успели выйти из них сами, информация о пострадавших не поступала. Сложности пожарным создавали газовые баллоны, находившиеся в одной из построек.

Из людей никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

Тушили пожар около часа. Его предварительная площадь составила 255 квадратных метров. Огонь уничтожил два частных дома, надворные постройки, гараж и две машины.

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