Жители Новосибирска пожаловались на агрессивную компанию подростков с Затулинки

Мальчик, по словам женщины, поругался со всеми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы пожаловались на агрессивную компанию подростков. Инцидент произошел на Затулинке.

- Мой сын гулял с подружкой. Во двор пришла компания детей возраста не более 11 лет, 5 человек. Они толкнули сына, отобрали мяч, спросили, есть у него деньги, говорили, если есть, то отдавай, мяч проткнули и ему швырнули его, - рассказала КП-Новосибирск мама одного из детей.

По словам женщины, ребенок сразу пошел домой и рассказал все старшему брату.

- Старшего сына они обматерили. После кидали в окна дома что-то твердое. В общем, со всеми эта компания поругалась, - говорит женщина.

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