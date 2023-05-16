В Сибири мигрант, работавший в санатории, заживо сжег 37-летнюю жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алтайском крае перед судом предстанет 43-летний мигрант. Ему вменяют убийство с особой жестокостью. Мужчина страшным образом расправился с собственной женой.

Как пишет Amic.ru, 43-летний мигрант переехал в Белокуриху из стран ближнего зарубежья вместе с 37-летней супругой. Он получил вид на жительство, а на работу устроился в один из санаториев.

24 июня 2022 между парой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мигрант облил жену горючим и поджёг. Женщина получила 80% ожогов тела. Ее госпитализировали. Однако спасти ей жизни врачи не смогли. Слишком серьезными оказались повреждения.

Мигрант же вину не признал. Заявил, что жена сама себя подожгла. Вот только экспертиза его слова опровергла.

За содеянное агрессору грозит пожизненное лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber