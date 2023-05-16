В Новосибирске охранники ТЭЦ-2 потушили горящую траву до приезда пожарных

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

25 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Обособленного подразделения АО «СибЭКО» Новосибирской ТЭЦ-2 произошло возгорание сухой травы.

Гвардейцы, обнаружив пожар, незамедлительно сообщили о нём в пожарно-спасательную службу, а затем до приезда специалистов ликвидировали горение.

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В поступившем от руководства ТЭЦ-2 письме говорится, что действия охранников КПП «Северный», принявших своевременные действия по усилению режима охраны и тушению пожара, следует отметить как «грамотные и слаженные».

В АБ ГВАРДИЯ решено премировать указанных в письме охранников. Благодаря их действиям возгорание на особо важном охраняемом объекте не получило дальнейшего распространения, и чрезвычайная ситуация была предотвращена.