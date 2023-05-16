«Вывела и закрыла за ним дверь»: в Сибири осудили многодетную мать, выставившую раздетого 5-летнего сына на мороз

В Сибири многодетная мать выставила раздетого 5-летнего сына на мороз. Фото: СУ СКР Алтайский край.

В Алтайском крае вынесли приговор сожителям, которые издевались над детьми. Суд установил, что сельчанка и ее гражданский муж с февраля 2021 по январь 2022 систематически унижали, истязали и били малолетних ребятишек. Мать не кормила детей, держала в антисанитарии. Один из вопиющих случаев произошел в январе 2022 года.

Как пишет «ТОЛК», в тот день горе-мать вывела пятилетнего сына без одежды на улицу в -13 градусов. Она ушла, оставив малыша одного на холоде. Ребенка заметила соседка и увела в помещение.

Органы опеки получили об этом сигнал. После чего ребятишек из семьи забрали. Отметим, что при задержании мать укусила участкового за руки, а ее сожитель замахивался на него и угрожал.

– Женщина получила четыре года колонии общего режима, а ее сожитель – 4,6 года колонии строгого режима, – уточнили журналисты.

Дети сейчас в детском доме.

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