В Новосибирске студентов и персонал НГУ эвакуировали из столовой

Из столовой НГУ эвакуировали студентов и персонал. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске, в столовой НГУ по улице Пирогова, 6 произошло ЧП. В четверг, 11 мая из помещения эвакуировали студентов и работников университета.

— По данным службы безопасности НГУ, в техническом помещении столовой по неосторожности разлили дезинфицирующее средство. Приехавшие спецслужбы выяснили, что это не несет угрозы жизни и здоровью людей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе университета.

Последствия разлива быстро устранили, и столовая продолжила работу в обычном режиме.

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