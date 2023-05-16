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НовостиОбщество16 мая 2023 8:58

В Новосибирске на двух перекрёстках появятся новые светофоры

Сейчас ищут подрядчика, который займётся их установкой
Галина СИМОНОВА
Светофоры установят до 15 ноября.

Светофоры установят до 15 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на двух перекрёстках планируют установить новые светофоры. Сейчас городские власти ищут подрядчика, который займётся этим. Как сообщается на сайте госзакупок, за работу готовы заплатить 7,6 миллионов рублей.

Установить светофоры планируют на перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.

На улице Бориса Богаткова подрядчик должен будет демонтировать дорожные знаки, установить светофоры и выполнить монтажные, пусконаладочные работы, а также тестовые запуски.

Подать заявку на участие в закупке можно до 23 мая, до 24 уже планируют определить победителя. Сами работы планируется выполнить до 15 ноября 2023.

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