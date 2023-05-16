Мэр Анатолий Локоть поручил привезти в Новосибирск новые троллейбусы ко Дню города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск ко Дню города, 24 июня, доставят новую партию троллейбусов. Такое поручение дал мэр Анатолий Локоть. Известно, что речь идет о 20 единицах общественного транспорта. Информацию об этом озвучили на аппаратном совещании 16 мая.

Глава департамента транспорта Константин Васильев объяснил, что автобусы доставят из Уфы. Поступление их, по его словам, запланировано на конец июня. Все комплектующие уже куплены.

В ответ на это Анатолий Локоть сказал, что доставку транспорта нужно ускорить.

– Крайне важно было бы для нас, чтобы ко Дню города первая партия поступила в Новосибирск. Ставлю такую задачу, – поручил градоначальник.

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