Прижались друг к другу шляпками и ножками: жительница Новосибирска нашла в лесу «влюбленные» грибы

Сибирячка наткнулась в лесу на необычную «грибную парочку». Фото: предоставлено Еленой Даниловой
Жительница Новосибирска Елена Данилова наткнулась в лесу на необычную «грибную парочку». Два весенних сморчка срослись друг с другом, образовав единое целое. В распоряжении КП-Новосибирск оказалось фото «влюбленных» грибочков.
По словам Елены, на тихую охоту она отправилась 13 мая. Бродила по лесу недалеко от горнолыжного комплекса «Ключи» в Новосибирском районе.
− Грибной сезон открыт! 11 литров вкуснейших и ароматнейших сморчков, − написала сибирячка на личной странице «ВКонтакте».
На фоне остальных особенно выделялись два гриба: они прижались друг к другу шляпками и ножками, как будто слились в объятиях. Эта картина умилила Елену.
− И у грибов бывает любовь, − отметила местная жительница.
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