Прижались друг к другу шляпками и ножками: жительница Новосибирска нашла в лесу «влюбленные» грибы

Сибирячка наткнулась в лесу на необычную «грибную парочку». Фото: предоставлено Еленой Даниловой

Жительница Новосибирска Елена Данилова наткнулась в лесу на необычную «грибную парочку». Два весенних сморчка срослись друг с другом, образовав единое целое. В распоряжении КП-Новосибирск оказалось фото «влюбленных» грибочков.

По словам Елены, на тихую охоту она отправилась 13 мая. Бродила по лесу недалеко от горнолыжного комплекса «Ключи» в Новосибирском районе.

− Грибной сезон открыт! 11 литров вкуснейших и ароматнейших сморчков, − написала сибирячка на личной странице «ВКонтакте».

На фоне остальных особенно выделялись два гриба: они прижались друг к другу шляпками и ножками, как будто слились в объятиях. Эта картина умилила Елену.

− И у грибов бывает любовь, − отметила местная жительница.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber