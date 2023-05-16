На станции в Новосибирской области полиция поймала наркокурьера с крупной партией синтетики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области на станции Инская транспортные полицейские приметили подозрительного мужчину. Заметив правоохранителей, он занервничал. Его задержали. При личном досмотре у сибиряка нашли и изъяли 8 свертков с неизвестным веществом.

Кроме того, транспортные полицейские обнаружили несколько тайников, в которых было спрятано найденное у подозреваемого вещество. Экспертиза показала, что это – синтетический наркотик.

– На подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, – говорится в сообщении УТ МВД по СФО.

Подозреваемого взяли под стражу и отправили в СИЗО.

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