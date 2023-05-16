В Новосибирске ребенок бросился за грабителем, вырвавшем из его рук телефон. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске 27-летний мужчина ограбил ребенка около остановки общественного транспорта. Момент преступления попал на видео. Произошло ЧП на улице Кропоткина 15 мая.

На кадрах видно, что мальчик с гаджетом сидел на скамейке. Незнакомец ошивался рядом с ним, присматривался. В какой-то момент подошел, выхватил телефон из рук и убежал. Ребенок погнался за грабителем, но догнать не сумел. Информацию о преступнике передали всем наружным нарядам. Полицейские вычислили и задержали мужчину.

– Им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что похищенный телефон задержанный продал, а денежные средства потратил на личные нужды, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На новосибирца возбудили уголовное дело за грабеж. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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