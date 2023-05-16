В проекте депутата Госдумы Александра Аксёненко «Безопасный маршрут «Дом - школа - дом» приняли участие 6,5 тысячи школьников

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В Новосибирске в 2022 году произошло на 30% больше ДТП с детьми, чем в 2021 году. Тяжелой называют обстановку по количеству ДТП с детьми в Советском районе. В 2022 году их число увеличилось на 100%, а травм - на 140%!

В связи с этим депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил усилить профилактическую работу в школах и начал со своего округа. Совместно с ГИБДД, департаментом образования Новосибирска и депутатом Натальей Пинус в школах Советского района был объявлен проект «Безопасный маршрут «Дом - школа - дом». Участниками проекта стали 6,5 тысячи младших школьников.

Суть проекта заключается в создании специальных карт, на которых обозначаются все безопасные дороги с пешеходными переходами и светофорами от дома до места учебы. Для этого организаторы предоставили учащимся начальных классов комплекты материалов, включающие карты и знаки для наклеивания, а также брошюры с советами для родителей, призванными помочь научить детей безопасному передвижению по городу.

Как отмечают организаторы, для каждой школы были подготовлены свои карты в соответствии с их территорией. В электронном виде материалы можно скачать по ссылке: https://forms.gle/GcUQpryiHbK6q3rJA