Более 2,6 миллиона рублей ущерба от махинаций со счетчиком возместил АО «РЭС» недобросовестный предприниматель

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

И в числе нарушителей не только нашумевшие майнеры криптовалюты, но и вполне добросовестные, на первый взгляд, предприниматели.

Персоналом АО «РЭС» в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой Ленинского района города Новосибирска 10 марта 2023 года была проведена проверка энергопотребления на объекте по производству и продаже хлебобулочных изделий. В ходе проверки был выявлен факт подключения хлебопекарного оборудования в обход прибора учета путем изменения штатной схемы подключения. На этом основании энергетики совместно с правоохранителями пришли к выводу, что производство хлебобулочных изделий на данном объекте велось за счет хищения электроэнергии с целью извлечения максимальной выгоды от деятельности предприятия.

Специалисты АО «РЭС» составили на недобросовестного пекаря акт, в котором зафиксировали ущерб, нанесенный предприятию. За период безучетного потребления было похищено 436 800 кВт*ч электроэнергии на сумму более 2,6 миллиона рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ. Ведется расследование.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

На сегодняшний день нарушитель погасил стоимость незаконного потребления электроэнергии в полном объеме и восстановил схему подключения электропитания в соответствии с условиями договора о технологическом присоединении объекта. При этом важно понимать, что недобросовестный предприниматель, решивший заработать на «бесплатном» электричестве, все равно может быть привлечен к уголовной ответственности, даже несмотря на возмещенный ущерб. Безусловно, такая «экономия» не только повлечет финансовые потери, но и негативно скажется на деловой репутации.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом энергетикам любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму и приложив медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото-, видеосообщение на номер +7-913-375-25-75 в WhatsApp или Viber.