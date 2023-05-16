Под Новосибирском 32-летний мужчина до смерти забил знакомого и скрылся

В Барабинске 32-летний мужчина поссорился со знакомым и забил его до смерти. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Барабинске 32-летний мужчина поссорился со знакомым и забил его до смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Криминальная история произошла 11 мая 2023 года. Сибиряки находились в одном из домов города.

− В результате ссоры 32-летний подозреваемый нанес множественные удары по жизненно-важным частям тела потерпевшего, по голове, грудной клетке и туловищу. От полученных телесных повреждений 40-летний мужчина скончался на месте происшествия, а виновный скрылся, − рассказали в Следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Также назначили необходимые судебные экспертизы.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого удалось установить. В итоге мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время убийце предъявят обвинение и рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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