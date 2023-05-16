«Трудно было выступать в бронежилетах»: новосибирская певица покорила бойцов на СВО русскими народными песнями

Певица выступала в лесу и на укрепленных позициях. Фото: Предоставлено Анастасией Трубенковой-Дементьевой

Новосибирская певица Анастасия Трубенкова-Дементьева спела бойцам СВО на линии соприкосновения. Певица рассказала, как выступала в лесу и поделилась, что слушают бойцы в окопах:

- Мы ездили агитбригадой: с Михаилом Симоняном из Новосибирска, лектором из РУДН и другими артистами. Мы интегрировались в ансамбль «Песни и пляски» Центрального военного округа. Выступали в тыловых позициях. Прямо в лесу были концертные площадки, очень близко от первой линии, – рассказала КП-Новосибирск певица Анастасия Трубенкова-Дементьева.

Один из мобилизованных подарил певице тактические очки. Фото: Предоставлено Анастасией Трубенковой-Дементьевой

Концерты агитбригады собирали сотни бойцов: пехотинцев, танкистов, других родов войск из разных регионов. Самым душевным получилось выступление перед земляками – новосибирцами. Ее встретили овациями, нашлись поклонники из числа мобилизованных. Одни из них подарил свои тактические очки, растрогав певицу до слез.

- Как мне сказали ребята из военного ансамбля – бойцам сейчас не нужно никакой лирики или военных песен, а нужна русская народная песня. Хотелось им послушать просто русскую народную музыку для поднятия духа, настроения. Поэтому я исполняла: «Ах мамочка, на саночках…», «И кто его знает…», песню «Россия жива», «Выйду на улицу, гляну на село…». Самые русские народные зажигательные песни, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Трубенкова-Дементьева.

Девушка говорит, что сперва было непривычно выступать. Ведь рядом, по ее словам, были слышны выстрелы.

- Трудно было однажды выступать в бронежилетах, чисто физически сложно петь, когда на тебе 20 килограммов, - говорит Анастасия.

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