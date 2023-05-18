Снова тепло: 18 мая в Новосибирске потеплеет до +15

В четверг снова будет тепло.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
После недолгого похолодания — снова тепло. 18 мая синоптики обещают в Новосибирске ночью заморозки до 0…-3, но днем будет потепление до +13…+15 градусов.
— Будет ясно, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит 0…+5 градуса, местами заморозки до -5, днем — +13…+18 градусов. Ночью и днем преимущественно без осадков.
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