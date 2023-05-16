В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники изъяли у двух туристок морские раковины из Коломбо

Раковины сибирячки привезли в качестве сувениров. Фото: СТУ

В Сибирском таможенном управлении рассказали о правонарушениях, выявленных при досмотре багажа в Толмачево в 2023 году. Так, новосибирские таможенники изъяли у двух туристок крупные морские раковины из Коломбо.

− Участились случаи незаконного провоза объектов, подпадающих под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), − сообщили в СТУ.

Раковины сибирячки привезли в качестве сувениров. Предметы отправили на экспертизу, по результатам которой впоследствии примут процессуальное решение.

В общей сложности за четыре месяца 2023 года зафиксировано 354 правонарушения.

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