Доставайте куртки: 17 мая в Новосибирске похолодает до +9

В Новосибирске на один день придет резкое похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посреди недели в Новосибирск придет резкое похолодание. Ночью на 17 мая температура опустится до +2…+4 градусов, а днем будет не больше +9…+11. Но синоптики обнадеживают: такой холод придет к нам только на один день.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит 0…+5 градуса, местами заморозки до -5, днем — до +7…+12 градусов. Ночью преимущественно без осадков, по востоку региона местами пройдут небольшие дожди.

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