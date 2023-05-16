В Новосибирске сотрудник сотовый связи за деньги слил персональные данные абонентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Ленинский районный суд рассмотрел дело сотрудника сотовой связи. Он неправомерно получил доступ к охраняемой законом информации. Судили его по части 3 статьи 272 УК РФ.

Известно, что в марте 2022 года сотрудник салона сотовой связи получил доступ к охраняемой законом информации. Он скопировал персональные данные абонентов и в мессенджере слил их неустановленному лицу. За это ему заплатили.

Суд признал 20-летнего новосибирца виновным. Ему назначили 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

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