В Новосибирске сотрудник сотовый связи за деньги слил персональные данные абонентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске Ленинский районный суд рассмотрел дело сотрудника сотовой связи. Он неправомерно получил доступ к охраняемой законом информации. Судили его по части 3 статьи 272 УК РФ.
Известно, что в марте 2022 года сотрудник салона сотовой связи получил доступ к охраняемой законом информации. Он скопировал персональные данные абонентов и в мессенджере слил их неустановленному лицу. За это ему заплатили.
Суд признал 20-летнего новосибирца виновным. Ему назначили 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
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