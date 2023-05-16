Новую линию метро планируют построить в Новосибирске после 2030 года

В Новосибирске планируют построить «Правобережную» линию метрополитена.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирске планируют построить «Правобережную» линию метрополитена. Ее могут ввести в эксплуатацию после 2030 года, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.
Проект включает в себя электродепо вблизи улицы Выборной и 13 станций.
Как пояснили в мэрии, строительство хотят начать от станции метро «Березовая роща» в двух направлениях. В южном направлении это будут станции «Березовая Роща» (вторая станция), «Каменская», «Октябрьская» (вторая станция), «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная» и «Камышенская», в северном − «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири».
До 2030 года в городе построят шесть станций. Речь идет о «Спортивной», «Гусинобродской», «Молодежной», «Площади Станиславского», «Троллейной» и «Северной».
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