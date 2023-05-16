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НовостиДом. Семья16 мая 2023 5:09

«Ребенок очень скучает»: семья новосибирцев ищет пропавшего котёнка с буквой «М» на лбу

Семья новосибирцев обещает вознаграждение тому, кто найдет пропавшего котёнка с буквой «М» на лбу
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Семья новосибирцев обещает вознаграждение тому, кто найдет пропавшего котёнка с буквой «М» на лбу. Фото: предоставлено Алёной.

Семья новосибирцев обещает вознаграждение тому, кто найдет пропавшего котёнка с буквой «М» на лбу. Фото: предоставлено Алёной.

В Новосибирске семья просит помощи в поисках любимого питомца. У них пропал 9-месячный котенок. Любимец исчез 5 мая. С тех пор новосибирцы безуспешно пытаются его найти.

– В тот день вышел гулять на улице Березовская и не вернулся. Раньше гулял так, всегда возвращался. Посмотрите, может к кому прибился, или дети домой к себе принесли, верните, пожалуйста, ребёнок очень скучает, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка котика Алена.

У котика серо-белого окраса есть отличительная особенность – буква «М» на лбу.

Тому, кто найдет питомца, семья гарантирует денежное вознаграждение. Сумма обсуждается индивидуально.

Если вы видели котенка, напишите в редакцию Viber/WhatsApp по телефону 8-923-145-11-03. Мы передадим информацию хозяйке.

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