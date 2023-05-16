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НовостиПроисшествия16 мая 2023 4:11

Под Новосибирском пенсионер на «ЗИЛе» насмерть сбил молодую женщину

По факту трагедии проверку проводят правоохранители
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском пенсионер на «ЗИЛе» насмерть сбил молодую женщину. Фото: ГИБДД по НСО.

Под Новосибирском пенсионер на «ЗИЛе» насмерть сбил молодую женщину. Фото: ГИБДД по НСО.

В Куйбышевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стали женщина-пешеход. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.

– Вечером 15 мая водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем «ЗИЛ-131», двигался по ул. Плановая города Куйбышева. В районе дома № 10А микрорайона Южный наехал на пешехода, По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в ведомстве.

В результате наезда сибирячка 1985 года рождения погибла на месте от полученных травм.

В полиции проводят проверку случившегося.

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