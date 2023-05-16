Природоохранного прокурора Новосибирска перевели на другую должность

Дмитрий Цуканов

Бывший природоохранный прокурор Новосибирска Дмитрий Цуканов отныне возглавляет прокуратуру Октябрьского района. Исполняющим обязанности новосибирского природоохранного прокурора на данный момент назначен Сергей Чернов, который раньше работал старшим помощником прокурора Новосибирской области по работе со СМИ. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в областной прокуратуре.

По данным сайта управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу, у Дмитрия Цуканова высшее юридическое образование, а на должность природоохранного прокурора Новосибирской области его назначили 29 апреля 2021 года сроком на 5 лет. На официальном сайте ведомства о Цуканове отзываются как об ответственном, квалифицированном юристе с организаторскими способностями. В 2015 году Дмитрий Цуканов получил знак отличия «За верность закону» III степени.