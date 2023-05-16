«Представились сотрудниками банка»: два сибиряка предстанут в суде за телефонное мошенничество на 2 млн рублей

Жители Новосибирской области ответят в суде за телефонное мошенничество на 2 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области суд рассмотрит уголовное дело о телефонном мошенничестве. Добычей аферистов стало почти 2 млн рублей.

Следствие установило, что обвиняемые находили в сговоре с неустановленными лицами. Вместе они похитили у жителя Татарска почти 2 млн рублей.

– В январе 2023 года обвиняемые и неустановленные лица позвонили потерпевшему, представились сотрудниками банка. Они сообщили ему ложную информацию о попытке оформления кредита на его имя. В ходе разговора они убедили потерпевшего, что в целях сохранности средств ему необходимо оформить кредит, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Потерпевший доверился мошенникам и оформил на себя двухмиллионный кредит. Затем деньги перевел на счет, который ему сказали злоумышленники.

Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд.

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