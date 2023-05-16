Новосибирцев призвали отказаться от посещения Дендропарка 17 и 18 мая: объясняем, с чем это связано

Жителей Новосибирска попросили отказаться от посещения Дендропарка 17 и 18 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Новосибирска попросили отказаться от посещения Дендропарка 17 и 18 мая. Дело в том, что территорию будут обрабатывать от клещей.

Площадь территории, нуждающейся в опрыскивании, составляет 15 гектаров. Туда входят центральная, лиственничная, тополевая и рябиновая аллеи, четыре беседки, газон, видовые площадки, а также места, где часто гуляют горожане.

Обработку начнут 17 мая. Специальный раствор от иксодовых клещей будут распылять при помощи наземного малообъемного опрыскивателя.

− Во избежание негативных последствий для здоровья населения, особенно детей, граждан, имеющих заболевания органов дыхания, настоятельно рекомендуется не посещать территорию парка в момент обработки и в течение суток после, − обратились к местным жителям в Минприроды НСО.

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