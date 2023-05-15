В Новосибирске семейную пару отправили из поликлиники в полицию: они мешали врачам работать

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

12 мая в 13:01 в дежурную часть Агентства позвонил жилец дома 22/1 по ул. Петухова и сообщил о том, что во дворе неизвестные распивают спиртное. Прибывший по вызову экипаж ГБР-76 обнаружил на детской площадке трёх мужчин, употребляющих водку. Бойцы провели с нарушителями беседу, после чего те покинули общественное место.

Следующий звонок от пользователя «Безопасного двора» был в этот же день в 18:44. Житель дома 18 по ул. Семьи Шамшиных попросил направить ГБР, чтобы вывести спящего на лестничной площадке мужчину. Бойцы ГБР-74 разбудили и выпроводили из подъезда пьяного бомжа.

12 мая в 23:24 ещё одна жительница Новосибирска воспользовалась правом вызвать ГБР для урегулирования конфликта в доме 11/1 по ул. Титова. Позвонив в дежурную часть, она сообщила, что её соседи шумят и мешают спать. Бойцы ГБР-73, прибывшие на вызов, выяснили, что общественный порядок в доме никто не нарушал. Конфликтующая с соседями женщина попросту оговорила их.

Ещё одним популярным местом для скандалов и разборок в прошедшие выходные были медицинские учреждения. Для урегулирования конфликтов в поликлиники и травмпункты бойцы ГБР ГВАРДИИ выезжали четырежды за три дня.

12 мая в 04:15 мужчина, находящийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, с неясной целью попытался проникнуть в один из корпусов больницы, расположенной в Заельцовском районе. Он был задержан прибывшими на вызов бойцами ГБР-77 ГВАРДИИ и передан полиции.

13 мая в 04:55 в другом корпусе этой же больницы гвардейцы утихомирили доставленного скорой помощью с серьезной травмой головы нетрезвого жителя ближнего зарубежья. Он долго не мог принять необходимость госпитализации, но в конце концов согласился на лечение.

14 мая в медучреждениях города бойцами ГБР ГВАРДИИ были задержаны ещё три человека: семейная пара в поликлинике на проспекте Дзержинского и мужчина в больнице на ул. Залесского. За нарушение общественного порядка и за то, что они мешали врачам работать нарушители были доставлены в полицию.