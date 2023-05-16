Начальник новосибирского участка РЖД Юрий Куликов погиб на СВО

Сибиряк погиб в городе Кременная в Северодонецком районе Луганской области. Фото: администрация Коченевского района

В ходе спецоперации на Украине погиб начальник новосибирского участка РЖД Юрий Куликов. Об этом сообщили в группе администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».

Героя не стало 9 мая, он погиб в городе Кременная в Северодонецком районе Луганской области. Сибиряку было 37 лет.

Юрий Куликов родился 28 февраля 1986 года в Донецкой области. Потом вместе с семьей переехал в Коченевский район.

В 2003 году он окончил 11 классов Леснополянской школы, а после отправился проходить срочную службу.

Вернувшись домой, Юрий поступил в Новокузнецкую дорожно-техническую школу, а затем в Омский железнодорожный техникум. Трудился в Новосибирской дистанции электроснабжения пути.

− Юрий Сергеевич прошел трудовой путь от электромонтера до начальника участка РЖД. Женился, воспитывал сына, − рассказали в администрации.

В сентябре 2022 года ушел добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

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