В Новосибирске начали сносить аварийные деревья в сквере Гагарина

В сквере Гагарина в Ленинском районе Новосибирска начали сносить аварийные деревья. Фото: Зеленый Новосибирск
В сквере Гагарина в Ленинском районе Новосибирска начали сносить аварийные деревья. Об этом сообщили в мэрии города.
Работы стартовали в понедельник, 15 мая.
− МАУ «Горзеленхоз» приступил к сносу аварийных деревьев и обрезке сухих и поломанных ветвей деревьев, − говорится на сайте мэрии.
Ранее управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска выдало разрешение на проведение работ.
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