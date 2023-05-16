В Новосибирске начали сносить аварийные деревья в сквере Гагарина

В сквере Гагарина в Ленинском районе Новосибирска начали сносить аварийные деревья. Фото: Зеленый Новосибирск

В сквере Гагарина в Ленинском районе Новосибирска начали сносить аварийные деревья. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы стартовали в понедельник, 15 мая.

− МАУ «Горзеленхоз» приступил к сносу аварийных деревьев и обрезке сухих и поломанных ветвей деревьев, − говорится на сайте мэрии.

Ранее управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска выдало разрешение на проведение работ.

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