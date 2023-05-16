Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья16 мая 2023 0:49

В Новосибирске спасли белку-телеутку, измученную паразитами

Пушистую готовят к выпуску
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске спасли белку-телеутку, измученную паразитами. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В Новосибирске спасли белку-телеутку, измученную паразитами. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В новосибирском Центре реабилитации диких животных выходили белку-телеутку. Рыжая красавица поступила к волонтерам в плохом состоянии. У нее было огромное количество эктопаразитов всевозможных форм и видов.

– У белки диагностировали обезвоживание, интоксикацию. На тельце были ссадины от укусов кровососущих паразитов по всей площади кожных покровов, – рассказали в центре.

Кроху обработали и стабилизировали. Аппетит у телеутки отменный. Белку готовят к выпуску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber