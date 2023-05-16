В Новосибирске спасли белку-телеутку, измученную паразитами. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В новосибирском Центре реабилитации диких животных выходили белку-телеутку. Рыжая красавица поступила к волонтерам в плохом состоянии. У нее было огромное количество эктопаразитов всевозможных форм и видов.

– У белки диагностировали обезвоживание, интоксикацию. На тельце были ссадины от укусов кровососущих паразитов по всей площади кожных покровов, – рассказали в центре.

Кроху обработали и стабилизировали. Аппетит у телеутки отменный. Белку готовят к выпуску.

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