В Бердске Новосибирской области неизвестные подожгли мусоросборную камеру. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

В Бердске Новосибирской области загорелась мусоросборная камера. Огонь уничтожил мусор на площади 1 квадрата. Возгорание произошло на Первомайской улице, в 131 доме. В результате ЧП никто не пострадал.

– Пожар произошел днем 14 мая. Причиной пожара, установленной дознавателем ОНДиПР по г. Бердску, является поджог, – сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

Материалы дознаватель передал в полицию Бердска. Правоохранители разберутся в случившемся и установят виновника ЧП.

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