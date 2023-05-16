В Бердске Новосибирской области неизвестные подожгли мусоросборную камеру. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.
В Бердске Новосибирской области загорелась мусоросборная камера. Огонь уничтожил мусор на площади 1 квадрата. Возгорание произошло на Первомайской улице, в 131 доме. В результате ЧП никто не пострадал.
– Пожар произошел днем 14 мая. Причиной пожара, установленной дознавателем ОНДиПР по г. Бердску, является поджог, – сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.
Материалы дознаватель передал в полицию Бердска. Правоохранители разберутся в случившемся и установят виновника ЧП.
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