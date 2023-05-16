Мэр Анатолий Локоть предложил открыть генконсульство Китая в Новосибирске

Мэр Новосибирска провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики. Фото: Анатолий Локоть

Генконсульство Китая в Новосибирске предложил открыть в городе мэр Анатолий Локоть. О расширении сотрудничества с КНР он высказался в личном телеграм-канале.

В понедельник, 15 мая, градоначальник провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР в городе Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

− Новосибирск активно сотрудничает с городами-побратимами Мяньяном и Шэньяном. На встрече обсудили сотрудничество в области торговли, культуры, туризма и образования, − отметил Анатолий Локоть.

В рамках расширения сотрудничества Сычуаньский университет предложил брать на обучение студентов из Новосибирска. Кроме того, рассматривается возможность участия делегаций из нашего города в выставках, форумах и ярмарках в Китае. Еще одно предложение − организовать в Новосибирске фотовыставку и кинофестиваль, посвященные современному Китаю.

Мэр акцентировал внимание на том, что до начала пандемии в столицу Сибири приезжало гораздо больше туристов из КНР, чем сейчас. В этом направлении еще предстоит проделать работу.

Анатолий Локоть добавил, что китайская делегация приглашена на празднование юбилея города.

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