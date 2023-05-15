«Нашли в куче мусора»: новосибирские волонтеры спасают зайчонка, оставшегося без мамы

Новосибирские волонтеры спасают зайчонка, которого нашли дачники в Томской области. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры спасают зайчонка, которого нашли дачники в Томской области. Малышу еще нет месяца.

— Зайчонка нашли в Томской области, где-то в районе местных дач. Он застрял в какой-то куче мусора. Других малышей зайчиха уже увела, а этот, видимо, отбился, — рассказали КП-Новосибирск Центре реабилитации диких животных. — Люди его подобрали, выкармливали козьим молоком. Потом узнали про нас и связались.

За пару дней зоозащитникам удалось найти для зайчика транспорт, и 11 мая он приехал в Новосибирск. Сейчас волонтеры занимаются выхаживанием малыша, и уже позже будут принимать решение о его дальнейшей судьбе.

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