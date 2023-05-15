Новосибирцам предлагают выбрать название для парка в пойме реки Иня. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирцам предлагают выбрать название для парка в пойме реки Иня. В мэрии города рассказали, как это сделать.

— С 15 по 26 мая для оказания помощи новосибирцам в голосовании за наименование парка в пойме реки Ини в Первомайском районе на базе ресурсных центров состоятся информационные встречи, — рассказали в муниципалитете.

В мэрии также отметили, что от активности новосибирцев зависит объем федерального финансирования, которое будет выделено на обустройство парка.

В проекте будущего парка запланированы экотропы, велодорожки, а также гребной клуб и археологический парк. По предварительным расчетам, обойдется новая зеленая зона более, чем в 200 миллионов рублей.

Поучаствовать в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте «Госуслуги» и платформе Городская среда.

Встречи на базе ресурсных центров пройдут по адресам:

16 мая в 11.00 в Октябрьском РЦОО (ул. Сакко и Ванцетти, 33);

17 мая в 11.30 в Калининском РЦОО (ул. Богдана Хмельницкого, 8/1);

17 мая в 15.00 в Советском РЦОО (ул. Новоморская, 12);

18 мая в 16.00 в Дзержинском РЦОО (ул. Королева, 32);

22 мая в 12.00 в Центральном и Железнодорожном РЦОО (ул. Крылова, 61а);

22 мая в 15.00 в Советском РЦОО (ул. Арбузова, 1а);

23 мая в 12.00 в Заельцовском РЦОО (ул. Дуси Ковальчук, 185);

23 мая в 15.00 в Первомайском РЦОО (ул. Физкультурная, 7 (большой зал администрации);

24 мая в 12.00 в Кировском РЦОО (ул. Петухова, 95/1);

24 мая в 16.00 в Кировском РЦОО (ул. Урманова, 11);

25 мая в 12.00 в Калининском РЦОО (ул. Кочубея, 3/1);

25 мая в 17.00 в Советском РЦОО (ул. Тружеников, 16а);

26 мая в 14.00 в Ленинском РЦОО (ул. Станиславского, 6);

26 мая в 18.00 в Кировском РЦОО (ул. Бородина, 14)

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