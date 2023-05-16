Сильный ветер и облака: 16 мая в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

В Новосибирске потеплеет до +15.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске 16 мая потеплеет до +15 градусов, но большую часть дня будет пасмурно и прохладно. Об этом сообщается на сайте Западно-сибирского УГМС.
— Ночью температура воздуха составит +4…+6 градусов, в пригороде +1…+3. Днем +15…+17. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит +1…+6 градуса, местами до -4, днем — до +15…+20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-востоку местами небольшие дожди.
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