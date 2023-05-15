В Сибири на шахте погиб рабочий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемеровской области на одной из шахт произошла трагедия. Там погиб проходчик. После ЧП в кузбасском Следкоме возбудили уголовное дело.

– 7 мая произошел несчастный случай. Пока обстоятельства и причины произошедшего не установлены. На юридическое лицо завели уголовное дело по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), – сообщает «Сибдепо» со ссылкой на пресс-центр судов Кузбасса.

Работу шахты по решению суда приостановили на 16 дней. Связано это с тем, что горные работы во фланговом путевом стволе опасны для жизни и здоровья шахтеров.

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