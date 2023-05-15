В Новосибирской области прокуратура помогла ребенку с диабетом получить сенсоры мониторинга глюкозы

В Барабинске прокуратура помогла ребенку-инвалиду с сахарным диабетом получить системы мониторинга уровня сахара в крови.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Барабинске прокуратура помогла ребенку-инвалиду с сахарным диабетом получить системы мониторинга уровня сахара в крови. За помощью в ведомство родители мальчика, которые сами не могли добиться жизненно важных устройств для сына.
— Установлено, что в стандарте оказания медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа требования об обеспечении больных системой мониторинга отсутствуют, что послужило основанием для защиты прокурором нарушенных прав несовершеннолетнего в судебном порядке, — сообщили в областной прокуратуре.
Центральный районный суд иск прокуратуры к минздраву удовлетворил в полном объеме. И мальчик получил нужный для здоровья девайс.
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