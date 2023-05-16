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НовостиОбщество16 мая 2023 0:42

«Ниточка» зашевелилась: гости нашли червя в новосибирской сауне

В новосибирской сауне посетители нашли червя в бассейне
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Насекомые из сауны. Фото: предоставлено Ксенией

Насекомые из сауны. Фото: предоставлено Ксенией

В новосибирской сауне посетители нашли червя в бассейне. Инцидент произошел 13 мая вечером.

- Ребенок прыгнул в бассейн, и на кафеле мы увидели ниточку (как мы с начала подумали). Однако «ниточка» начала шевелиться. Соломинкой мы вытолкали ее на сухую плитку. В итоге, это оказался червяк, - рассказала посетительница КП-Новосибирск.

После этого, говорит женщина, на стене она увидела сороконожку.

- Администратор все сфотографировала и донесла до руководства. Ответ нас поразил - такое бывает. Мол, это же баня... сырость. А у нас шок, другими словами не скажешь, - резюмировала сибирячка.

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