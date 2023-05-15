В Новосибирске 10 домов на левом берегу остались без света на весь день

В Новосибирске 10 многоквартирных домов на левом берегу остались без электричества почти на весь день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 10 многоквартирных домов на левом берегу остались без электричества почти на весь день. Об этом КП-Новосибирск сообщили местный жители в понедельник, 15 мая.

— С самого утра света сегодня нет, даже поесть никак не приготовить, — рассказывают новосибирцы.

Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключили электричество в 10 домах на улицах Блюхера и Выставочной в 8 утра. А вернуть свет обещают к восьми часам вечера. Причина отключения — ремонтные работы на трансформаторной подстанции.

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