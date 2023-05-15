В Калининском районе Новосибирска 12-летняя девочка попала под колеса грузовика

В Новосибирске грузовик наехал на 12-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске грузовик наехал на 12-летнюю девочку. ДТП произошло на территории Калининского района в понедельник вечером, 15 мая.

Школьница переходила дорогу в неположенном месте − вне зоны пешеходного перехода. У дома № 479 по улице Кропоткина ее сбил автомобиль Hyundai HD65, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую забрали в больницу. Какие травмы она получила − не уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

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