В Калининском районе Новосибирска 12-летняя девочка попала под колеса грузовика

В Новосибирске грузовик наехал на 12-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске грузовик наехал на 12-летнюю девочку. ДТП произошло на территории Калининского района в понедельник вечером, 15 мая.
Школьница переходила дорогу в неположенном месте − вне зоны пешеходного перехода. У дома № 479 по улице Кропоткина ее сбил автомобиль Hyundai HD65, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшую забрали в больницу. Какие травмы она получила − не уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.
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