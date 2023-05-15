«Рухнул на автомобиль»: в Новосибирске женщина засудила УК за «взбесившийся» шлагбаум

Шлагбаум самопроизвольно закрывался, если на него не позвонить. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске жительница дома засудила УК за плохо работающий шлагбаум. Инцидент произошел в прошлом году в одном из дворов Заельцовского района.

Управляющая компания установила шлагбаум на выезде из дома. По данным иска, жительница дома выезжала на внедорожнике, шлагбаум был открыт, лампочка горела. Внезапно стрела рухнула на автомобиль, испугав женщину. Пока она ждала помощь, шлагбаум ударил трактор, который чистил снег во дворе. От удара на кузове появились вмятины. Женщина подала иск к УК на сумму более 100 тысяч рублей.

- На видеозаписи видно, что предупреждающий фонарь мигал. Истец начала проезд во время движения шлагбаума на закрывание. Шлагбаум был исправен, однако свидетели показали – он часто самопроизвольно закрывался. Указанной ситуации можно было избежать, позвонив на модуль шлагбаума, – сообщается в решении Заельцовского районного суда.

Женщина отметила: она собственница квартиры, и ей никто не объяснял правила пользования шлагбаумом. Женщина пожаловалась на нарушение закона «О защите прав потребителей». Суд учел это и вынудил УК выплатить половину стоимости ремонта авто, моральный вред, расходы на юриста – всего почти 82 тысяч рублей. Решение вступило в силу в феврале 2023 года.

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