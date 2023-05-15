Новосибирский турист на Алтае сорвался с обрыва в Катунь

Турист из Новосибирска упал в реку Катунь, сорвавшись с обрыва. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В селе Чемал Республики Алтай 13 мая случилось ЧП. Турист из Новосибирска упал в реку Катунь, сорвавшись с обрыва. Ему на помощь пришли спасатели.

— На пульт 112 поступило сообщение о том, что в районе одной из турбаз мужчина упал с обрывистого берега в реку Катунь, — сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. — Пожарные 5-й пожарно-спасательной части села Чемал извлекли пострадавшего из реки и передали бригаде скорой медицинской помощи.

К счастью, серьезных травм любитель горного туризма не получил. Врачи диагностировали у него только открытую рваную рану подбородка.

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