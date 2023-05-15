«Показал носик из маминой сумки»: в новосибирском мини-зоопарке родился кенгуренок

Кенгуренок показал нос из маминой сумки. Фото: скриншот из видео vk.com/obitaemiy_ostrov

В новосибирском мини-зоопарке родился кенгуренок. На днях он показал носик из маминой сумки.

- Мы заметили шевеления детеныша кенгуру Ириски ( так зовут его маму – прим.ред.) в феврале этого года. В сумке у мамы кенгуру малыш находится приблизительно 6-9 месяцев с этого момента. Около недели назад кенгуреныш стал показывать носик из маминой сумки, - рассказали КП-Новосибирск в мини-зоопарке.

Сейчас за малышом наблюдают не только сотрудники и посетители, но и ветеринар.

Имя крохе пока еще не придумали.

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