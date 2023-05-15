В Заельцовском районе Новосибирска перевернулся автомобиль «Ниссан»

Автомобиль Nissan Cube перевернулся в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобиль Nissan Cube перевернулся в Заельцовском районе Новосибирска. ДТП произошло у СГУПСа, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Каким образом машина оказалась на боку – не уточняется. На помощь водителю иномарки подоспели неравнодушные прохожие. Несколько мужчин толкали «Ниссан», пока он не встал на колеса.

− Лег отдохнуть, − пошутили в комментариях местные жители.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

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