В Заельцовском районе Новосибирска перевернулся автомобиль «Ниссан»

Автомобиль Nissan Cube перевернулся в Заельцовском районе Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Автомобиль Nissan Cube перевернулся в Заельцовском районе Новосибирска. ДТП произошло у СГУПСа, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Каким образом машина оказалась на боку – не уточняется. На помощь водителю иномарки подоспели неравнодушные прохожие. Несколько мужчин толкали «Ниссан», пока он не встал на колеса.
− Лег отдохнуть, − пошутили в комментариях местные жители.
Информации о пострадавших в ДТП не поступало.
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