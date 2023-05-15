Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на июнь 2023. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на июнь 2023. Первый летний месяц встретит сибиряков теплом и дождями.

Согласно прогнозам синоптиков сервиса Яндекс. Погода, температура воздуха в июне будет держаться в пределах +18…+25 градусов. Большую часть дней погода будет пасмурной и дождливой, но несколько дней сибирякам будет светит солнце.

Синоптики «Гисметео» дают схожий прогноз. Они также обещают пасмурные дни с разбегом температуры от +16 до +25 и частными дождями.

Яндекс. Погода также сообщает, что в июне в Новосибирске выпадет примерно 53 миллиметра осадков. Это 10% от годовой нормы.

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