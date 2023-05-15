Губернатор Андрей Травников: «Агропромышленный комплекс региона — лидер по объёмам государственной поддержки»

Глава региона рекомендовал в этом году настроиться на интенсивную работу в сельскохозяйственной отрасли. Фото: Правительство НСО

Губернатор провёл традиционное оперативное совещание с членами регионального Правительства и руководителями органов власти. О ходе проведения посевной кампании 2023 года доложил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

На текущую дату в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства до новосибирских аграриев доведено 2 миллиарда 153 миллиона рублей, план доведения средств на предстоящую неделю — 193 миллиона. С учётом доведения в мае второго транша субсидий на производство и реализацию зерновых культур объём доведённых средств господдержки превысит прошлогодние показатели и составит 5, 3 миллиардов рублей. Темпы кредитования, в том числе льготного, также существенно превышают прошлогодние. Аграриям предоставлено 10 миллиардов 333 миллиона рублей кредитных ресурсов.

Глава региона рекомендовал в этом году настроиться на интенсивную работу в сельскохозяйственной отрасли.

— Что касается погоды, то её нельзя назвать сюрпризом природы — мы видим, что климат устойчиво меняется в сторону повышения средних температур, становится более сухим, к этому надо относиться как к данности и искать новые агротехнологии для того, чтобы это компенсировать. Из года в год объём господдержки, суммы субсидий растут. Сегодня агропромышленный комплекс — единственная отрасль экономики, получающая такие объёмы господдержки. Это даёт эффект, мы видим повышение производительности, интенсивности производства. Сегодня есть объективные сложности, связанные с климатическими условиями, с доступностью запчастей и других материалов, но ничего критичного в ситуации нет, чтобы что-то застало нас врасплох. Общий тренд на повышение эффективности с повестки не снимается. Каждый рубль господдержки, вложенный в отрасль, должен вернуться с прибавкой в виде повышения урожайности, продуктивности молочного стада, рентабельности предприятий и роста заработной платы аграриев. Мы будем настойчиво рекомендовать доводить средний уровень зарплаты работников сельхозпредприятий до средней по отрасли. Тренды прежние — повышение эффективности, рост доходов как предприятий в целом, так и отдельных работников в частности, — подчеркнул Андрей Травников.

Зампред Правительства Евгений Лещенко сообщил, что в этом году планируется снижение посевной площади масличных культур и увеличение зерновых. Текущая посевная площадь остаётся в параметрах изначально запланированных показателей — 2 миллиона 395 тысяч гектаров, с приростом относительно 2022 года в 15 тысяч га. Семенным материалом хозяйства области обеспечены с профицитом. Всего для реализации в 19 семеноводческих хозяйствах Новосибирской области имеется 29, 3 тысяч тонн семян высших репродукций. По состоянию на 10. 05. 2023 приобретено семян высших репродукций — 5, 5 тысяч тонн, кукурузы — 0, 9 тысяч тонн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber