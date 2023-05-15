В Новосибирске задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Новосибирске подростков обвинили в совершении диверсии на железной дороге.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске подростков обвинили в совершении диверсии на железной дороге. Несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на перегоне Бердск − Сеятель, сообщили на сайте Ленинского районного суда.
Напомним, ЧП произошло 23 апреля 2023 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
− Несовершеннолетним обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года, − говорится на сайте Ленинского районного суда.
Постановление еще не вступило в законную силу.
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